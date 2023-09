Nádherné gesto Košičanky Martiny: Ženám po rakovine prsníka dokresľuje bradavky

Strach pozrieť sa do zrkadla, ísť na kúpalisko či vyzliecť sa pred partnerom. Mnohí z nás si nevedia ani len predstaviť, akej fyzickej, no najmä psychickej bolesti čelia ženy, ktoré sa kvôli ochoreniu museli rozhodnúť pre odstránenie prsníkov.

Galéria (7)

Košičanka Martina im však prináša aspoň malú náplasť na bolesť. Tetovanie. "Je nám ľúto, no budú musieť ísť preč…" Veta, ktorú by nechcela a ani nemala nikdy počuť žiadna žena. Realita však býva iná a rakovina prsníkov je stále jedným z najčastejších nádorových ochorení na Slovensku. Po náročnej ceste k vytúženému zdraviu však neostávajú len jazvy na duši, ale aj na tele. No a vtedy prichádzajú alebo doslova prilietavajú anjeli, akými je aj Martina Regenda, ktorá vďaka svojej práci dokáže ženám opäť vrátiť chuť do života.

Túžba pomáhať

Martina v sebe niesla vášeň pre umenie a maľovanie od detstva, no okolnosti zariadili, že išla úplne inou cestou. „Žila som deväť rokov v Prahe a pracovala ako prevádzkarka v gastrobiznise. Dlhšie som však túžila po zmene, no nevedela som, akým smerom sa vydať. Moja spolubývajúca sa v tom čase venovala predlžovaniu mihalníc a vždy mi hovorila, že som veľmi trpezlivá, precízna, mám zmysel pre detaily a mala by som možno vyskúšať tiež beauty sféru. Povedala som si, že nič za to nedám a urobím si aspoň kurz permanentného mejkapu,“ spomína Košičanka Martina. Nová práca ju hneď chytila. Na školení sa stretla aj s inšpiratívnou školiteľkou, ktorá sa venovala tetovaniu bradaviek žien, ktoré zvíťazili nad rakovinou prsníkov.

„Doslova ma to očarilo a aj prebudilo obrovskú chuť a túžbu pomáhať. Absolvovala som teda aj tento kurz a ani neviem ako, ale naraz predo mnou stála moja prvá dobrovoľníčka,“ hovorí tetovačka. Prvú klientku jej dohodila práve školiteľka a tá zároveň dohliadala aj na jej prvú prácu. Výsledok bol skvelý, a tak sa Martina rozhodla uverejniť ho aj na sociálnych sieťach. „Vôbec som nečakala, že to spustí taký boom. Začali sa mi ozývať desiatky žien a vtedy som po prvýkrát pochopila, akej masy sa toto ochorenie týka,“ vysvetľuje umelkyňa, ktorá si v mesiaci vyčlenila špeciálny čas pre onkologické klientky a tetuje ich zdarma. „Počas týždňa sa venujem beau­ty procedúram, ako je tetovanie obočia či pier, a bradavky robievam väčšinou vo svojom voľnom čase cez víkendy.“

Najprv sa urobí maketa, ktorá sa následné prekreslí na telo ženy. Zdroj: Archív Martiny

Kreativita

Ako však takéto tetovanie prebieha? „Záleží na tom, či žena prišla o oba prsníky alebo len o jeden. Ak o jeden, ide o metódu zrkadlenia a urobí sa presná kópia zdravej bradavky. Pri kreatívnej metóde to je však väčšia výzva. Pacientka mi povie, ako vyzerali jej prsia pred mastektómiou, a spolu vytvoríme model bradavky, ktorý odsúhlasí. Predkreslenú maketu prenesieme na správne miesto a určíme presnú výšku, kde bradavku vytetujem. Potom už idem na vec a vďaka tieňovaniu sa snažím, aby bol výsledok čo najviac realistický a mal požadovaný trojrozmerný efekt. Keď za mnou na začiatku klientky prídu, sú nesvoje.

Vždy však pomôže, keď poviem, že sa nemusia hanbiť, že som takéto prsia videla už stokrát. Je smutné vidieť, ako ich to obralo o pocit ženskosti.“ Keď sa na seba však ženy po tetovaní prvýkrát pozrú do zrkadla, ich reakcia je pre Martinu dodnes na nezaplatenie. „Je to veľmi emotívne. No stále im hovorím, že nesmú plakať, lebo sa rozplačem aj ja. Sú dojaté najmä tým, ako realisticky tetovanie vyzerá a ako donedávna neestetické jazvy vyzerajú opäť ako ich prsia.

Zaujímavé je aj sledovať, ako sa zrazu začínajú hanbiť. Pretože sa opäť cítia nahé. Najviac ma však dokáže potešiť, keď sa mi aj po nejakom čase ozvú a napíšu mi, ako som im zmenila život. To sú momenty, keď si uvedomím, že to, čo robím, ma neuveriteľnú silu a význam, a to je pre mňa hnací motor. Mne to zaberie len chvíľku času, no tomu človeku to úplne zmení život. Myslím, že každý, kto má nejakú možnosť, by mal pomáhať,“ vyzýva Martina.

Tetovanie verzus operácia

Výhodou je, že tetovanie vydrží dlhé roky, a technika sa zdokonalila tak, že vytetovaná bradavka vyzerá na nerozoznanie od tej skutočnej. „Tetuje sa tetovacími farbami, nie farbami na permanentný mejkap, a tak vydrží celý život. Po rokoch ich stačí len jemne prepigmentovať, no efekt je trvalý.“ Onkologické pacientky sa však okrem tetovania môžu rozhodnúť aj pre možnosť operačného zákroku.

Martina si pre onkologické pacientky vyčlenila deň. Zdroj: Róbert Petrík

Odoberie sa časť z očných viečok alebo intímnych partií a vytvorí sa akýsi model bradavky, ale bez dvorca. Pod tričkom to síce vyzerá realistickejšie, no aj tu hrozia komplikácie. „Je tam pomerne vysoké riziko toho, že telo vymodelovanú bradavku neprijme a časom kožu vypudí alebo sa koža sploští. Často sa mi pod ruky dostanú aj takéto pacientky. Napriek tomu, že žena má novú ‚bradavku‘, je určite estetickejšie dofarbiť dvorce, a tak je efekt skutočne dokonalý.“ Jediná vec, ktorá Martinu naozaj mrzí, je, že zákroky nehradí poisťovňa. „Aj keď rozumiem, že to nie je život ohrozujúca záležitosť, no ženám, ktoré si tou hrôzou prešli, by to mohlo byť preplácané. Pacientka totiž určite nedokáže plnohodnotne žiť, má problém sa vyzliecť, nájsť si partnera a to všetko výrazne ovplyvňuje kvalitu jej života.“

Nevyberá si

Jej práca je taká krásna a precízna, že sú ženy ochotné precestovať aj stovky kilometrov, aby od Martinky dostali vytúžené prsia. „Mám aj klientky z Bratislavy, no najďalej za mnou pricestovala klientka zo Švédska. Bola to Slovenka, ktorá náhodou natrafila na moju tvorbu a veľmi túžila po tom, aby som to bola ja, kto jej vráti bradavky. Bola rada, že po dlhom čase zároveň navštívi rodinu.“ O tom, že rakovina si nevyberá, by vedela Martina hovoriť hodiny. Je úplne jedno, či ste bohatí alebo chudobní, tuční či chudí, rolu nehrá ani vek. Najmladšia klientka, ktorá si ľahla pod jej tetovací strojček, mala len 23 rokov.