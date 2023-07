Nádherná Veronika Ostrihoňová: V červených šatách vyzerala ako členka kráľovskej rodiny!

Galéria (20)

Tento víkend sa opäť prebudili Karlove Vary a privítali najviac celebrít na meter štvorcový. A nehovoríme len o tých zahraničných, ale aj slovenských. Prominentní Slováci si nenechali ujsť ani tento rok a ukázali sa v tom najkrajšom svetle.

Manželia Cifrovci si užívajú filmový festival vo Varoch. Zdroj: Instagram/veronikaostrihonova