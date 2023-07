Koniec! Speváčka Ariana Grande sa po dvoch rokoch ROZVÁDZA: A jej manžel už… To vážne?!

Galéria (42)

Neskôr svet zistil, že speváčkin vyvolený je realitný maklér s luxusnými nehnuteľnosťami. Koncom toho istého roku dvojica oznámila zasnúbenie a v máji 2021 spečatili svoj vzťah počas intímnej ceremónie v kruhu najbližších v ich dome v Montecite. Lenže ako si všimol web EMMA.sk , Arianino manželstvo sa po vyše dvoch rokoch blíži ku koncu! Hviezda zverejnila poslednú fotku s manželom na svojom Instagrame, ktorý sleduje až 377 miliónov ľudí, ešte v novembri 2022. Portál TMZ od zdroja blízkeho páru zistil, že speváčka a Dalton žijú oddelene už od januára a smerujú k rozvodu. Ariana už dokonca zložila z ruky aj obrúčku a naplno ju zamestnáva natáčanie pripravovaného hudobného filmu Wicked.

A čo stojí za rozpadom manželstva hviezdnej speváčky? Ariana a Dalton sa dali dokopy v covidovom roku 2020, ktorý im poskytol množstvo príležitostí spoznávať sa v izolácii od okolitého sveta. Keď však pandémia ustúpila a svet sa vrátil do normálu, obaja zistili, že žijú úplne iné životy, ktoré nie sú kompatibilné. Dalton mal byť zaskočený Arianiným nabitým pracovným programom, chodením po meste s ochrankou či prítomnosťou paparazzi fotografov. Problémy dvojice vyústili až do rozchodu.

Ariana Grande Zdroj: Getty Images