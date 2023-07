Jasmina Alagič v slzách: Syn Sanel jej dal ten najkrajší DARČEK k narodeninám! Sen každej matky

Galéria (48)

Jasmina iba pred pár dňami oslávila svoje narodeniny a, ako to už u moderátorky býva zvykom, na sociálnej sieti Instagram zverejnila rozkošné video, na ktorom jej Sanel spieva pesničku k narodeninám. Energetická Balkánka je ešte v posteli, takže zrejme išlo o ranné narodeninové prekvapenie, ktoré Jasminu úprimne dojalo, píše Báječná žena.

Jasmina a jej synček Sanel. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqvPcXEorh8/

"Žijem ten najkrajší živote. Nikdy, ani vo sne by mi nenapadlo, že to bude takto skvelé. Bohu a rodičom budem navždy ďakovať za tento dar a dokým budem dýchať do vtedy sa budem snažiť lásku k životu posielať Vám všetkým. Ďakujem za lásku ktorú cítim aj tu v tomto online svete a úplne najviac za tú, ktorú cítim od mojej rodiny a tých najlepších priateľov na svete. Som šťastná a na moje narodeniny túžim aby toto šťastie prešlo na všetkých z Vás," napísala k príspevku na sociálnej sieti. MOMENTY JASMINY SO SYNOM NÁJDETE TU!

