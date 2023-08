Ján Dobrík prehovoril o akútnej LEUKÉMII synčeka: Veľké bolesti… Prišlo to z ničoho NIČ!

Galéria (39)

Ako seriálový Adam hral po boku Moniky Šagátovej. Zdroj: tv joj

Hviezda seriálov Divoké kone, Nemocnica či Klamstvo teraz poskytla rozhovor týždenníku Život . Svojou výpoveďou chce milujúci otec dodať nádej a energiu aj iným rodičom, ktorí si so svojimi malými láskami prechádzajú niečím podobným.

Kedy a aké problémy nastali, keď ste museli s Timkom vyhľadať odbornú pomoc?

Bolo to pomerne veľmi rýchle. Večer 6. júla sa začal sťažovať na prudkú bolesť v krížovej časti chrbtice, tak som ho zobral na pohotovosť v Žiline. Zobrali moč, urobili röntgen a bolesti mu postupne ustupovali, až sa nakoniec stratili. Moč ani röntgen nič neukázali. Z pochopiteľných dôvodov nás poslali domov bez toho, aby sme vedeli, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Ale o pol piatej ráno sa začal s plačom opäť sťažovať na silné bolesti, tentoraz v oblasti slabín. Tak sme išli na pohotovosť opäť. Už sme boli hospitalizovaní. Odobrali mu krv a boli sme na sonografické vyšetrenie. V momente, ako prišli výsledky z oboch vyšetrení, doktorka ma zavolala na chodbu a oznámila mi, že po nás ide sanitka a že nás okamžite prevážajú na detskú onkológiu do Banskej Bystrice. Výsledky naznačovali, že Timko bude onkologický pacient.

Čo sa vám v tej chvíli premietlo hlavou? Museli to byť veľmi silné a smutné pocity.

Potreboval som to nejako rozdeliť. Na pragmatickú a potom na takú otcovskú emočnú stránku. Hlava mi to nebrala, emócie a otcovstvo krútilo hlavou, že to azda nie je možné?! Na druhej strane som sa díval do očí doktorky, ktorá mi to rozprávala a snažil som sa urobiť všetko pre to, aby sme sa čo najnormálnejšie a najbezpečnejšie dostali do Bystrice. A aby som hlavne počúval, čo mi doktorka hovorí. Takéto podozrenie lekárka nepovie pravdepodobne len tak. To znamená, že nech mi povedia čokoľvek, tak si to chcem zapamätať, vyhodnotiť a následne sprostredkovať svojej žene, prípadne svojmu synovi. Na jednej strane som tomu nemohol uveriť a na strane druhej som robil presne to, čo mi bolo povedané zo strany doktorov.