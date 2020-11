Harry konečne otvoril oči: Jeden deň v koži Meghan a všetko mu doplo

Galéria (43)

Ako členovi britskej kráľovskej rodiny sa mu dostalo tskej výchovy, vzdelania a prístupu okolia, že nemal poňatia, že predpojatosť a predsudky voči ľuďom inej farby kože sú skutočné a hlavne podvedomé. "Nemal som poňatia, že také niečo vôbec exituje a trvalo mi celé roky, kým som si to uvedomil, hlavne po tom, čo žijem po boku s Meghan a vidím, čo prežíva," priznal Harry.

Harry síce neviní nikoho a ani na nikoho neukazuje prstom, no chce do sveta posunúť správu o tom, aby ľudia tému rasizmu neignorovali a namiesto toho sa snažili sami seba trochu vzdelávať, snažiť sa zmeniť prístup alebo aspoň skúsiť pochopiť, čo ľudia inej rasy v bielej spoločnosti prežívajú. Základom je spoznať nielen svoju, ale aj inú kultúru a nebyť proti tomu novému/inému automaticky proti. Problém je v tom, že predsudky sú tak hlboko v mysli, že je ťažké ich zmeniť či vyvrátiť a tým pádom je ťažké viesť diskusiu, ktorá by sa nezvrhla na hádku. Určite však svoj "boj" nevzdáva a bude sa aj do budúcnosti snažiť svojmu synovi Archiemu zabezpečiť čo najnormálnejší život a proti nepriazni bojovať vzdelaním a správnym postojom.