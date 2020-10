Galéria (37)

Cameron tentokrát svoj look trochu prestajlovala a výsledok by sa ujal akurát tak na klzisku v 90-tych rokoch. Herečka síce predviedla krásne trblietavé šaty, no čižmičkami s veľkou mašlou a hrubými čiernymi pančuchami ich krásu totálne zabila. Pokiaľ ide o topánky, ok, pripúštame, že by mohli zafungovať dobre, akurát, že v úplne inom outfite. Čo je však na Cameron v prípade tohto looku absolútne dokonalé, je mejkap a účes.Pozrite si FOTKY.