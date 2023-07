Hanbatá Megan Fox: TAKTO prišla do reštaurácie?! Čašníkom museli padať TANIERE!

Galéria (37)

Megan Fox sa totiž vybrala do reštaurácie v outfite, z ktorého mohlo niekomu z prítomných hostí pokojne aj zabehnúť. Herečka si večeru dopriala v luxusnej reštaurácii Nobu v Malibu, spoločnosť jej robili snúbenec Machine Gun Kelly a ďalší raper, jeho kamarát Mod Sun, ktorý bol ešte nedávno zasnúbený s Avril Lavigne. Trojnásobná mama Megan sa navliekla do oranžových sieťkovaných šiat, pod ktorými síce mala telové body, to jej však neprekrývalo prsia. Prednosti si cestou do reštaurácie zakrývala rukami!

Machine Gun Kelly, Megan Fox a Mod Sun si dopriali spoločnú večeru. Herečka si cestou do podniku takto zakrývala prsia. Zdroj: Profimedia