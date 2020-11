Dokáže EVELYN urobiť šnúru? Nebudete veriť, aká je ohybná! (FOTO)

Galéria (53)

Vášeň je silný, stály, všetko ovládajúci cit, ktorý dominuje nad ostatnými pohnútkami človeka a sústreďuje všetky jeho snahy a sily na predmet tejto vášne. Toto povedala wikipédia a ja s ňou súhlasím.

Zatiaľ čo minulý rok som mala tento intenzívny cit zviazaný s mužom, tento rok je to celé inak. Ale áno, potvrdzujem túto „wikipoučku“.

Precvaklo ma z vášne a to je síce skvelé, ale potom ma opäť precvaklo do reality a to už taká „fun“ nebola. Ono to je ako nádherný vodopád: hrnieš sa k nemu, lebo to vyzerá čarovne, povieš si, že bude skvelý nápad dať si hlavu pod ten prúd, a pod prúdom zistíš, že si pod Niagarskými – prúd ti zlomí krk a odpadne ti hlava. To je moja skúsenosť s vášňou.

Hlavu sa podarilo resuscitovať, okolo seba som mala výborný tím odborníkov. Inak, kamarátka na telefóne je veľmi podceňovaná záležitosť v rámci psychologickej praxe. Zistila som, že vášeň nie vždy musí znamenať, že kompletne stratíš hlavu a vypovedajú ti zmysly a zdravý úsudok. To je pre mňa naozaj fascinujúce zistenie! Po rôznych procesoch som začala zamieňať tento cit a presmerovala som ho na činnosti. Začala som veľkolepo cvičiť, aby som zahnala myšlienky a nahradila si to endorfínom. Mať prázdnu hlavu aspoň hodinu zo dňa sa mi zdalo ako super nápad.

Naučte ma špagát

Už minulý rok som si dala za cieľ, že dokážem urobiť šnúru alebo špagát. Nikdy neviem, ktoré je ktoré, ale ja chcem vedieť obe, tak som sa prestala zaťažovať presnou terminológiou. Po tréningu s Filipkom (môj veľmi šikovný príjemný tréner, ktorého sa nebojím nazvať „eye candy“, pretože taký on je) sme „strečovali“, a ako to už v živote influencera chodí, zavesila som to na Instagram, aby som sa pochválila, svojím takmer „niečím“.

Vtedy sa mi to „niečo“ zdalo hriešne blízko špagátu. Keď sa na to tak pozerám po istom čase, do samochvály sa nehrniem. Pod fotku mi nejaká baba napísala, že keď mám strečingové ambície, mám napísať Nine Peráčkovej. Keďže mám vrtuľu v zadku a ciele, ktoré mali byť splnené už pred rokom, okamžite som jej napísala a už o pár dní som bola v štúdiu NØ Limits Gym. Tam som, paradoxne, svoje limity veľmi rýchlo objavila.

Druhá veta z mojich úst po „teší ma“ bola: „A o aký čas budem vedieť šnúru?“ Nina sa na mňa usmiala a dala mi prvý cvik. Pochopila som, že do týždňa to asi nebude. Pre tie, ktoré to nevedia: strečing je reálne fyzické peklo. (Článok pokračuje na ďalšej strane)