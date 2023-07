Chystáte sa do Kalifornie? TUTO zaručene STRETNETE svetové hviezdy!

Galéria (7)

V prvom rade musíte odbočiť zo všetkých turistický miest a atrakcií a paradoxne sa zamerať na úplne bežné miesta. Na celebritu totiž skôr natrafíte v kaviarni Starbucks, ako na Hollywood Boulevard. Aj ony sú len ľudia a rady idú ponakupovať, zatancovať si v klube, či zájdu na dobrú večeru. O prvotriedne reštaurácie nie je v L. A. núdza a nájdete ich doslova na každom kroku. Medzi tie celebritami najvyhľadávanejšie patria napríklad Craig’s, Catch LA, Dan Tana’s, no určite aj slávna Musso & Frank Grill. Je totiž jednou z najlegendárnejších reštaurácií v Los Angeles a vôbec najstaršia v Holly­woode, ktorá nedávno oslávila sté výročie. Sadnete si do jedného z veľkých červených kresiel, objednajte si martini a steak a čakáte, kým dverami neprejde nejaká známa tvár. Pravidelne tu natrafíte na hviezdy ako Sean Connery, Keith Richards, Johnny Depp či Quentin Tarantino. Toho Mussa očarila natoľko, že ju zakomponoval aj do svojho slávneho filmu Vtedy v Hollywoode.

Počkať, veď to je...

Obľúbeným luxusným miestom, kde si celebrity doslova podávajú kľučku, je aj slávny Beverly Hills Hotel. Okrem nocľahu si tu vychutnáte fantastické jedlo a z raňajok odtiaľ so zážitkom odchádzala aj Slovenka Gabriela Valentovičová: „V reštaurácii bolo prázdno, keďže bolo skoro ráno a my sme si s kamarátkami vychutnávali rannú kávičku. Zrazu do miestnosti vošiel bývalý manžel Kourtney Kardashian Scott Disick s kamarátom a sadli si za vedľajší stôl. Aj keď sme ho hneď spoznali, snažili sme sa si ich nevšímať, no zrazu nám pípol telefón a cez airdrop nám prišla ich fotografia s telefónnym číslom. Neverili sme vlastným očiam. Pozval nás na party a kto by odmietol? Bola to zábava a vtipný zážitok, ktorý okorenil náš výlet do L. A.“

Bývalý manžel Kourtney Kardashian Scott Disick. Zdroj: Chris Weeks

Shopping aj hiking

S celebritami sa neodmysliteľne spájajú aj hriešne drahé kúsky oblečenie. Pre tie si najradšej odskočia na najslávnejšiu a najluxusnejšiu nákupnú štvrť menom Rodeo Drive. Ulicu okrem paliem lemujú aj autá, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva a skúsení paparazzi fotografi už presne vedia, kde si na koho vyčkajú. Ak teda zahliadnete skupinku fotografov pred jedným z butikov, vedzte, že dverami o chvíľu bude vychádzať Kim Kardashian, Paris Hilton či J.Lo.

Ďalší overený celebritný spot vás však zrejme prekvapí. Zrejme ste nečakali, že na to, aby ste si urobili hviezdnu selfie, si potrebujete obuť trekingovú obuv a poriadne sa zapotiť. Túra na slávny kaňon Runyon je celebritami mimoriadne obľúbená a bežne tu stretnete hviezdy ako Justin Bieber, Amanda Seyfried, Natalie Portman či Kendall Jenner. Ak však nebudete mať šťastie, určite vás na srdci aspoň pohladí dokonalý výhľad na celé Los Angeles.