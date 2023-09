Ovsené vločky vám pomôžu schudnúť! Prečo sa ešte oplatí ich jesť?

Túto "superpotravinu" môžu aj celiatici a diabetici, no má mnohé ďalšie výhody.

Keďže ovos je obilnina veľmi bohatá na vlákninu, je najlepšie ho do jedálnička zaraďovať postupne, aby ste si príliš náhle nezaťažili tráviacu sústavu a vyhli sa prípadným nepríjemnostiam. No ak sa tak ešte nestalo, rozhodne sa s ovsenými vločkami skamaráťte. Vášmu zdraviu to len prospeje, píše portál Zdravie.pluska.sk.

1. Na zníženie hladiny cholesterolu a rizika kardiovaskulárnych chorôb

Beta-glukán obsiahnutý v ovse je polysacharid, ktorý pomáha znižovať hladinu celkového cholesterolu, a to najmä "zlého" LDL cholesterolu. Podľa cambridgeskej štúdie bolo pozorované zníženie zlého cholesterolu o takmer 4 %.

2. Skvelé pre rýchly pocit plnosti

Ovsené vločky sú obzvlášť bohaté na vlákninu - asi 9g vlákniny na 100g vločiek. To znamená, že dosť rýchlo a veľmi zasýtia. Vláknina, ktorú obsahujú, totiž počas trávenia napučiava v bruchu a vďaka jej miernemu glykemickému indexu ju naše telo pomaly trávi.

To všetko robí z ovsených vločiek naozaj zaujímavú raňajkovú ingredienciu! Ak si dáte ovsené vločky ráno, zaistia vám energiu na dlhé hodiny, bez toho, aby ste boli rýchlo hladní. Minimálne do desiatej nebudete túžiť niečo pojedať.