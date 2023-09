VITAMÍN C v kozmetike: Zbaví vás pigmentových škvŕn aj vrások

Potrebujeme kozmetiku s vitamínom C? Veru áno! Tento superhrdina má mnohé výhody a dostane pokožku do žiarivej rovnováhy.

1. Chráni pleť antioxidantmi

Možno by bolo rýchlejšie vymenovať, čo tento vitamín nedokáže. Ako jeden z najsilnejších antioxidantov chráni pokožku pred poškodením z vonkajšieho prostredia, posilňuje jej odolnosť, je top ingredienciou, čo sa týka obranyschopnosti pleti. Vitamín C možno spojiť aj s vitamínom E, čím sa ešte viac umocní jeho sila. Je jedno, či ho aplikujete cez deň s UV ochranou alebo večer pred spaním.

2. Podporuje kolagén

Najlepšie je užívať ho lokálne vo forme séra. Stimuluje tvorbu kolagénu, pretože fibroplasty, ktoré sú za to zodpovedné, majú receptory pre vitamín C. Rozjasňuje pokožku tak, že pôsobí zvnútra. Čím väčšie percento vitamínu C výrobok obsahuje, tým vyšší je účinok. Na každodenné použitie, na získanie svetlejšieho tónu pleti a na zabezpečenie dobrej antioxidačnej funkcie vášho denného krému stačí koncentrácia do 5 percent. No pozor! Pri vyššej koncentrácii môže nastať aj citlivejšia reakcia kože.

3. Blokuje pigmenty

Ak sa vám na tvári objavujú pigmentové škvrny, najlepším prostriedkom je zasa vitamín C. Má značnú výhodu oproti iným zložkám. Pôsobí totiž na produkciu melatonínu a pomáha obnoviť kožné bunky. Vitamín C sa používa v rôznych formách a označeniach. Najčastejšie je to kyselina askorbová alebo kyselina L-askorbová. Závisí od zloženia produktu a výrobcu. Aj na balení záleží, pretože vitamín C je nestabilný. Hľadajte zapečatené ampulky, tmavo tónované sklo alebo pumpičky bez prepúšťania vzduchu. Boostre sa často balia do jednorazových ampuliek, aby sa zabezpečila čerstvosť účinnej látky.