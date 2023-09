Downsizing – inšpiratívny trend v bývaní prináša nové možnosti

Možno ste sa už niekedy stretli s pojmom downsizing, ktorý by sa dal do slovenčiny preložiť ako zmenšovanie. Vychádza z filozofie, že to, čo je menšie svojimi rozmermi, je v mnohých prípadoch lepšie, praktickejšie, prínosnejšie aj komfortnejšie.

Downsizing je trendy

Tento nový inšpiratívny trend sa týka aj bývania. Pochopiteľne, ak máte rodinu s deťmi, dáte skôr prednosť veľkému bytu či domu. V každej etape svojho života však od bývania očakávame niečo iné. Keď sa deti osamostatnia, stráca veľký byt svoj pôvodný význam. Logickým riešením je presťahovať sa do menšieho. No zďaleka nejde len o praktické hľadisko. Je to tiež skvelá príležitosť, ako si splniť svoje sny, ktoré ste až doteraz odkladali „na neskôr“. Zrazu si môžete vybrať bývanie, ktoré vyhovuje len a len vám. Ak sa napríklad rozhodnete pre menší byt v centre , otvoria sa vám úplne nové možnosti, ktoré so sebou prináša mestské bývanie a mestský životný štýl.

L´art de vivre – umenie žiť

Názorným príkladom je rezidenčný projekt Kesselbauer . Predstavte si, že bývate len pár krokov od historického jadra, v lukratívnej lokalite na Námestí 1. mája. Doprajte si viac pôžitku, zaslúžite si to. Dajte si dobrú kávu v niektorej zo štýlových kaviarní, vyrazte za gurmánskymi zážitkami do vychytených reštaurácií, urobte si radosť nákupmi v trendových obchodoch alebo len bezstarostne korzujte úzkymi uličkami Starého Mesta. A keď si budete chcieť trochu oddýchnuť, zájdite do Medickej záhrady, Prezidentskej záhrady alebo v horúcich letných dňoch do parku na Námestí slobody s ikonickou fontánou.



Staré Mesto je tiež stredobodom kultúrneho a spoločenského života. Tu ste vždy v centre diania. Už si nenecháte ujsť žiadne hodnotné divadelné predstavenie, nezmeškáte žiadnu opernú premiéru, nevynecháte žiadny zaujímavý koncert vo filharmónii, neprídete o žiadnu podnetnú vernisáž v galérii. Výročné plesy, atraktívne módne prehliadky, mestské festivaly a množstvo ďalších podujatí – to všetko sa stane súčasťou vášho nového života. Ako by povedali Francúzi, to je l´art de vivre. Umenie žiť, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj komfortné bývanie.

Kultúra, obchody aj zeleň v blízkosti projektu Zdroj: Proxenta

Komfort v nadčasovej novostavbe

Menší byt neznamená, že by ste mali menej komfortu. Práve naopak. Kesselbauer je moderná novostavba, ktorá spĺňa tie najvyššie nároky na súčasné bývanie. Všetky byty vynikajú nadštandardnou svetlou výškou miestností a sú vybavené klimatizáciou, externými žalúziami, elektricky vyhrievanými rohožami v kúpeľniach, smart systémom otvárania či hliníkovými oknami. Kesselbauer navyše pripravil pre svojich nových obyvateľov až 155 parkovacích miest pre pohodlné a bezpečné parkovanie, čo je v Starom Meste benefit na nezaplatenie. K vášmu komfortu prispeje tiež zelený vnútroblok s oddychovou zónou plnou zelene a umeleckým dielom Krídla od sochára Róberta Palúcha. Napokon, presvedčiť sa o tom môžete aj sami, stačí si dohodnúť zážitkovú obhliadku. Nové bývanie v srdci Bratislavy je možno presne tá zmena, po akej ste vždy túžili.

Vnútroblok projektu s umeleckým dielom Krídla Zdroj: Proxenta