Zvodné líčenie á la krásna Romana Škamlová: Prezradila, ktorými produktami sa líči

Pred desiatimi rokmi sa stala druhou najkrajšou Slovenkou. No narozdiel od mnohých missiek, Romana Škamlová naďalej zostala žiadanou tvárou šoubiznisu.

Galéria (27)

Známa misska a podnikateľka stále vzbudzuje pozornosť kdekoľvek sa objaví. A to nie len svojou dokonalou postavou, krásnou tváričkou, ale aj podnikateľskými aktivitami, ktoré jej zatiaľ vychádzajú. Sympatická blondína sa od modelingu presunula k podnikaniu a treba uznať, že sa jej darí. Je majiteľka butiku luxusnej značky na Slovensku aj v susedných Čechách, no aj naďalej si rada zapózuje, aj keď niekedy len na fotkách na Instagrame. Aj vďaka nim môžeme odkukať nejaké tipy a triky, ktoré prezrádza. Napríklad produkty, ktorými si vyčarovala tento krásny look!

