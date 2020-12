Toto telo že má 58 rokov?! Demi Moore je v skvelej forme a predviedla úžasný outfit!

Už ste si mysleli, že naša drahá Demi Moore je na odpis, čo?! Zabudnite na to! Herečka je v tip-top forme a predviedla neskutočný look!

Galéria (19)

Demi Moore je jednou z tých herečiek, ktoré nenechali starobu na prírodu. V mnohých ohľadoch je to síce na škodu, najmä ak ju vezmete príliš z blízka, čo sa však týka postavy, stále má čo ukázať. Stroskotané manželstvá s Bruceom Willisom a neskôr so sexsymbolom Ashtonom Kutcherom jej na sebavedomí nepridali a takmer ju dohnali do šialenstva.

Demi Moore má módu v malíčku. Zdroj: instagram / @demimoore

Lieky na ukľudnenie však neuškodili na Deminom módnom vkuse. Demi je stará šelma z Hollywoodu a ošľahná mladšou konkurenciu, musela sa naučiť predať sa čo najlepšie. Podľa nás to teda vyšlo, čo vy nato?

Viac jej štýlových outfitov nájdete v našej galérii!