Daniela Peštová v odvážnom čipkovanom body: "Fanúšičky" jej za to poriadne naložili

Aj keď by ženy mali držať spolu, stále to tak nie je...

To, že je Daniela nádherná, úspešná a obdivuhodná žena, určite nemusíme nikomu opakovať. Aj keď jej roky, ako každej z nás, pribúdajú, vôbec to na nej nie je vidieť a ak sa aj náhodou nejaká vráska objaví, Daniela si z toho hlavu nerobí a hrdo ju ukazuje. Je zástancom prirodzenej krásy a ako sama prezradila, žiadne plastiky ani botox si nikdy nedala urobiť. Možno aj preto, že sa nenecháva ovplyvňovať názormi iných na to, čo by sa malo a nemalo. Dokazuje to aj jej posledná fotka, ktorej krátky komentár prezrádza všetko.(FOTO)

"Nejvíc osvobozující pocit? Vědomí, že je to váš život a nikomu nedlužíte vysvětlení proč a jak ho žijete," napísala Daniela pod fotku, na ktorej pózuje v odvážnom čiernom body a ukazuje v ňom svoje dokonalé krivky. Pod fotkou začali ihneď naskakovať obdivné komentáre, no ako to už býva, aj tie kritické. "Prečo si myslíš, že všetky staré ženy chcú ukazovať svoje telo? Má to byť teraz akože nový fenomén?" napísala fanúšička. "Nechcem uraziť. Ale to vy sama...chcela mladou byť. Nasilu nie je nič dobré. Platí všade na svete," pridala sa ďalšia. "V päťdesiatke mať pubertálny feeling, uf" zaklincovala tretia.

Danielu však z rovnováhy nič nerozhodí a s chladnou hlavou zareagovala. "Neviem, ako to majú iné ženy. No táto (na fotke) chce. Preto lebo. Môj život, moja voľba. Nech si každý žije ten svoj život tak, ako uzná za vhodné. Ak neporušuje zákony, neubližuje druhým, tak nech si takéto fotky fotí pokojne aj v stovke. Nie je to snaha byť za každú cenú mladá, ale cítiť sa pohodlne vo svojej koži. Aj v tej vráskavej a nie zrovna mladej."

Daniela je jednoducho žena s veľkým Ž a nie je len krásna, ale má to aj upratané v hlave. A ako to robí, že sa na ňu ani po 50-tke nelepia kilá?(Dôkaz v GALÉRII) Jednoducho. "Prechádzky svižné tempo, 30-60 min denne, za každého počasia." Tak čo, skúsite?