Taťána Gregor Brzobohatá má pre svojich fanúšikov výzvu: Idete do toho s ňou?

Blondína s nádhernými zelenými očami Taťána Gregor Brzobohatá v jednom zo svojich instagramových postov vyzýva jesť zdravšie. „Čechoslovenka“ Taťána Gregor Brzobohatá má v sebe všetko, čo čakáte, plus všetko, čo nečakáte. Popri práci modelky sa venuje svojej nadácii pre seniorov, veľa cestuje, miluje Prahu, dobré jedlo a svojho manžela Ondreja Brzobohatého.

Taťáne stav, v akom sa nachádza naša planéta, nie je ukradnutý. Na svojom instagramovom profile vyzýva fanúšikov k "rastlinným pondelkom", ktoré dokážu zázraky "Väčšina ľudí stále odmieta urobiť jednoduchú zmenu, ktorá by ovplyvnila osud celého sveta,"napísala modelka a pokračovala výzvou: "Takýto rastlinný pondelok zahŕňam do svojho jedálnička pravidelne - pre zdravie aj pre udržiteľnosť. Nepotrebujem jesť mäso každý deň. Poďte do toho so mnou. Touto nepatrnou zmenou môžeme ovplyvniť naozaj veľa."

A aká je Taťána kuchárka?

"Zlá! Mne varí Ondřej a to je fakt bomba. Nikdy v živote mi chlap nevaril, som nadšená. On je neskutočný kuchár! Zvládne čokoľvek. Som z toho totálne namäkko," prezradila v jednom z rozhovorov pre EVU Taťána. Tak ako, dievčatá, pridáte sa? 🌿🌱