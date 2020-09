Sexi Juraj Loj v najpikantnejších scénach svojho života: S mužom!

Galéria (7)

Juraj je partnerom Zuzky Kanócz, a majú spolu tri deti; je to hádam jeden z najkrajších párov nášho šoubiznisu a aj najnenápadnejší. Na šoubiznis si totiž vôbec nepotrpia a žijú si svoj súkromný rodinný život. S filmom o legendárnom českom liečiteľovi a bylinkárovi Jánovi Mikoláškovi prišla do jeho života veľká výzva, zahrať si jeho priateľa Františka. Presnejšie, jeho priateľa a životnú lásku! "Homosexuáli sa dnes už síce nevešajú a nezatvárajú, ale myslím, že istý odpor v ľuďoch zostal. Aj tým môže byť tento film neskutočne súčasný,"- hovorí Juraj o snímke Šarlatán, ktorá práve prišla do našich kín.

Lásku k mužovi zahral neskutočne hodnoverne! "Je to vďaka tomu, že scenár od Marka Epsteina bol napísaný tak úžasne, že bolo čo hrať. Ako sa k sebe dostali, ako sa museli skrývať a ako to skrývali ešte aj jeden pred druhým… Pre týchto ľudí to bol život na hrane, ani si to nevieme predstaviť. Veľmi veľa sme sa o tom s Ivanom Trojanom rozprávali, lebo tam máme aj intímnu scénu. Ja sa na ten príbeh pozerám skôr z duchovného pohľadu, čo je človek ochotný urobiť a obetovať pre lásku."

Za najťažšiu a najemotívnejšiu scénu filmu považuje práve tú intímnu. "Aj Ivan robil prvýkrát niečo také a vyjsť s holou kožou pred diváka nie je jednoduché. Režisérka Agnieszka Holland však zaúradovala, na pľaci bolo len pár ľudí, vytvorila sa nádherná intímna scéna v podkroví, takže to išlo samo,"- prezradil v rozhovore pre novú Madam EVU Juraj Loj, ktorý aj s kolegami obdržal pri premiére filmu na Berlinale standing ovation. Nasaďte rúška, bežte sa pozrieť do kín a prečítajte si ďalšie pikošky z natáčania v novej Madam, ktorá je práve na stánkoch.