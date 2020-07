Hviezda erotického filmu 365 dní, Michele Morrone: Muž, o ktorom sa vám bude snívať! (FOTO)

Galéria (20)

Morrone je hviezda prvého poľského erotického filmu 365 dní, ktorý rozpráva príbeh sicílskeho gangstra Massima Torricelliho. Nechýba akcia a sexi zápletka vďaka únosu krásnej Laury, ktorá dostane v luxusnom zajatí jasné ultimátum - má jeden rok na to, aby sa do Massima zamilovala, aach! Snímka je plná erotických momentov, dokonalých tiel, úchvatných miest, prepychových domov, jácht a dráždivých prvkov, ktoré vám budú v hlave blúdiť ešte veľmi dlho...

Sexuálne scény medzi Morronem a jeho hereckou kolegyňou, 28-ročnou Poľkou Annou Mariou Siekluckou, pôsobia skutočne, no nenechajte sa pomýliť. "Vyzerá to realisticky, pretože sme dobrí herci," uviedol Morrone na Instagrame. "Nebolo to skutočné. Veľa ľudí mi píše, že - Bože môj, bolo to naozaj?! - Moja odpoveď je NIE, to ani nie je možné."

Morrone je umelec telom a dušou. Okrem toho, že je výborný herec, vie dokonale spievať aj maľovať. POZRITE SI GALÉRIU. Zdroj: instagram / @iammichelemorroneofficial

Hoci nemá ani 30 rokov, stihol toho viac než dosť. Má dvoch synov so svojou bývalou manželkou, libanonskou módnou návrhárkou Roubou Saadeh. Pár sa rozišiel v roku 2018 po štyroch rokoch manželstva. Aktuálne sa po jeho boku nenachádza žiadna žena, chceme tým povedať, že všetko nasvedčuje tomu, že Michele je voľný! GALÉRIA