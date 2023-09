Pozrite sa, ako vyzerá v plavkách Petra Džerengová! Sánky budú padať mužom aj ženám

Galéria (11)

Petra má postavičku ako lusk, a hoci musela nedávno začať "odznova", dnes vraví, že nikdy nebola šťastnejšia. Už štvrtú sezónu sa chodí otužovať, do Dunaja sa vrhne, aj keď má mínus osem stupňov!

Štyri deti???!!! Nemožné, vravíme si. Za toto telo vďačí aj otužovaniu. Zdroj: Petra Džerengová

Štrnásť kníh, štyri deti, 60 precestovaných krajín, to je sumár naozaj veľmi akčný, ale nezastaviteľným ženám to nestačí. Petra Džerengová teraz vydáva kuchársku knihu a je fantastická. Ako zrelá žena totiž vie, že čo je to variť pre veľkú rodinu a ako nám funguje metabolizmus po 40-tke.

Petra Nagyová Džerengová v plavkách. Zdroj: Instagram petranagyovadzerengova

Petra miluje dobré jedlo a v jej novej knihe Recepty z terasky sú perfektné recepty, ktoré sú jednoduché, rýchle a hlavne - zdravé! Aj tradičné veci ako štrúdľa sa dajú robiť v omnoho ľahšej verzii, kuk na náš obľúbený recept!

Zdravá štrúdľa z bielkov Zdroj: Petra Džerengová

Zdravá štrúdľa z banánovo-bielkového cesta

Jednoduchá, rýchla a zdravšia štrúdľa a nejaké banány sa vždy doma nájdu!

Potrebujete: 4 zrelé banány • 4 bielky • 150 g mletého maku, 300 g tvarohu • 1 menšie nastrúhané jablko • med (trstinový cukor)

1. Rozpučíme banány vidličkou, prípadne rozmixujeme tyčovým mixérom. 2. Bielky vyšľaháme so štipkou soli dotuha. 3. Rozpučené banány zmiešame ručne s bielkovým snehom a zmes vylejeme na papier na pečenie potretý olejom, povrch uhladíme. Pečieme 15 až 20 minút pri 180 stupňoch. Opatrne odlepíme z papiera, necháme trochu vychladnúť. 4. Medzitým pripravíme plnku: Zmiešame mak s tvarohom a nastrúhaným jablkom (nedávajte viac, lebo pustí šťavu a cesto by zvlhlo), pridáme podľa chuti sladidlo, dávam 1 PL medu a 1 PL trstinového cukru. 5. Plnku navrstvíme na cesto asi do jednej tretiny po dĺžke a opatrne skrútime ako závin, dáme znovu do rúry asi na 10 minút, potom potrieme vajíčkom a pečieme ešte asi 5 minút. 6. Podľa chuti posypeme práškovým cukrom a podávame. Chutí výborne aj na druhý deň za studena.

Knihu Recepty z terasky si Petra sama navarila aj nafotila! Nájdete ju v každom dobrom kníhkupectve.