Zľahla sa po nej zem: Čo sa stalo s Rihannou a prečo o nej nie je počuť?

Samozrejme, to tak nie je a verní fanúšikovia a fanúšičky vedia, že Rihanna maká ako nikdy. Aj keď sa môže zdať, že na hudbu tak trochu zanevrela, nie je to vôbec tak. Síce svoj čas aj energiu investuje do svojej začky Fenty, ktorú neustále rozširuje, hudba je stále rovnako dôležitá. Ešte v septembri sa na verejnosti objavila s monoklom a škrabancami na tvári, čo samozrejme spustilo vlnu komentárov. Jej hovorca však všetkých uistil, že barbadoská kráska je úplne v poriadku, len mala malú nehodu na elektrickom skútri, nejde o nič vážne a rany sa rýchlo hoja.

Rihanna už minulý rok sľúbila, že v budúcom roku vydá nový album. Podľa jej výrokov to bude album inšpirovaný reggae, ku ktorému má blízko. Fanúšikovia sa už nevedia dočkať a neustále sa objavujú otázky, kedy už konečne vyjde, no Rihanna v tom má jasno - album vyjde až vtedy, keď s ním bude na 100% spokojná a nebude sa s ním ponáhľať len preto, že verejnosť na ňu tlačí a nevie sa dočkať. Od jej posledného albumu už prešli 4 roky a preto niet divu, že verejnosť chce viac. Na jej 9. album si však budú všetci musieť ešte počkať.

Medzičasom sa snaží vybudovať stabilnú a žiadanú značku a zarobiť na nej čo najviac. Uvedomila si, že beauty a móda je výnosnejšia ako hudobný priemysel, preto si asi chce spraviť akú-takú rezervu. Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii by na tour ísť nemohla, má aspoň nejaký plán B. Svojou kolekciou spodného prádla chce osloviť ženy všetkých kriviek a farby pokožky a chce, aby sa v jej kúskoch cítili sebavedomo.Najnovšie sa rozhodla vytvoriť aj kolekciu pánskeho spodného prádla, ktorou svoju klientelu opäť rozšíri.