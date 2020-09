Všimli ste si to? Plastický chirurg reaguje na údajnú plastiku J. Lo: Speváčka mu odkazuje TOTO

Galéria (45)

Čo používa

Jennifer prisahá na Rose Day Cream od Dr. Hauschka, ktorý jej odporučila kolegyňa Jessica Alba. Bohatý hydratačný krém chráni pred vysúšaním a podráždením. A dvakrát týždenne si čistí pleť medom! Nie obyčajným, ale manukovým (poslúži aj dôveryhodný med z dobrého domáceho zdroja).

Tip: Do mokrých dlaní si dáte čajovú lyžičku medu a nanesiete na tvár (je dobre pridať pár kvapiek citróna). Po desiatich minútach zmyjete a hotovo. Med funguje ako čistič, píling, maska, výživa, protizápalová bomba...

Jennifer si veľmi zakladá na tom, že nepodstúpila žiadnu plastiku. A ako pozeráme, tak pozeráme, skutočne u nej nevidieť známky napumpovaných pier, poobíjaných nosov, aj prsia si ponechala v relatívne menšej veľkosti v pomere k ostatným proporciám... Ak aj podstúpila botulotoxínové omladzovanie, prípadne kyselinku, musel to robiť niekto extrémne zručný a opatrný. No skôr by sme s (patričným) úžasom povedali, že nemá v tvári nič pichnuté.

„Nikdy v živote som nefajčila, neopíjala som sa. A to sa na pleti prejaví,“ povedala. Predstava, že chodí so svojím bývalým, napríklad reperom Puffom Daddym, po žúroch a tíško pri ňom popíja bezbublinkovú minerálku je síce bizarná, ale tvárička svedčí.

V GALÉRII UVIDÍTE FOTKY J. Lo BEZ MEJKAPU.

„Keď raz nadobudnem pocit, že už je to zlé, na injekciu pôjdem,“ dodala. Istý plastický chirurg, ktorý napísal na Tweeter, že J.Lo má pekne a decentne urobenú plastiku nosa, musel byť veľmi prekvapený lavínou, ktorú spôsobil. Diva si dala tú námahu a sama mu odpísala: „Mrzí ma to, pane, ale v živote som nebola na žiadnom zákroku na plastickej chirurgii.“