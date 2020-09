Galéria (31)

Jej meno a tvár pozná asi skutočne každý človek na svete, hoci nie všetci chápu, ako je to možné. Tak to už v šoubiznise chodí, jedni vás milujú a druhí nenávidia. Do prvej kategórie patria najmä muži: či už tí, s ktorými čokoládová kráska randila alebo obyčajní heterosexuálne orientovaní chlapíci, ktorí u Naomi obdivujú jej nesmierne sexi krivky a exotický výzor, za ktorý môžu jej jamajsko-čínske korene. Takej mačičke by človek odpustil všetko. Nie však každý.