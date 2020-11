Toto by položilo každého! Celeste spomína na problémy v detstve: Veľmi som sa trápila

Len si tak spievať a prechádzať sa po meste bosá. To miluje. Vždy bola šialená a emocionálna, za čo vraj môžu najmä jej iránske korene. Celeste Rizvana Buckingham je to najzaujímavejšie, čo slovenská hudobná scéna objavila.

Galéria (29)

Ako si sa ty vôbec dostala k hudbe?

Neviem. Ťahá sa so mnou odmalička. Rodina z maminej strany má na spev celkom talent. Mama spieva dobre, aj keď o tom nerada hovorí. Aj moja mladšia sestra je veľmi talentovaná speváčka a skladateľka. Odtiaľ fúka vietor. Mám to v krvi.

Si ten typ, čo „tyranizuje“ celú rodinu vyspevovaním od rána do večera?

(Smiech) Áno, som také to klasické klišé. Spievam si stále a všade, aj v sprche. Ak nespievam vlastné piesne, tak niečo od Adele alebo Joss Stone. Mojej rodine to občas lezie poriadne na nervy. Pre mňa je to však príprava na vystúpenie. Tam si predstavujem svoje publikum, nemám žiadnu trému a dávam zo seba to najlepšie.

Mala si vôbec niekedy trému?

Jasné, že áno. Keď som bola mladšia, v takých trinástich alebo štrnástich rokoch, som mala problémy so sebavedomím. Klasická puberta. Neverila som si, pochybovala som, že by som mohla v živote niečo dokázať. Nebola som spokojná so svojím vzhľadom, nemala som veľa kamarátov.

FOTKY Celeste Buckingham v GALÉRII. Zdroj: Instagram/ @celbuckingham

Prečo?

Možno preto, že som bola vždy iná. Moja slovenčina nebola veľmi dobrá, a tak sme si veľmi nerozumeli. Okrem toho som nemohla chodiť von vtedy keď ostatní. Rodičia ma držali dosť nakrátko. Fungovala som teda ako samostatná jednotka. A občas mi z toho bolo dosť smutno, čo sa odrážalo aj na mojom vzhľade.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane

Zdroj: Redakcia Eva