To nie je možné: Z Aguilery je celkom iný človek! Christina, čo ti to urobili s tvárou? FOTO

Výzor, akým sa speváčka prezentuje dnes, by jej v čase najväčšej slávy nikto nepredpovedal. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Christina svoj Instagram zásobuje fotkami cudzej osoby. Šok zo speváčkinho aktuálneho imidžu je obrovský, no to neznamená, že stráca na popularite. Stále je plnohodnotnou konkurentkou instagramových hviezd, ba čo viac, dá sa povedať, že veľkosťou pier, dekoltu a zadku prekonáva veľkú časť dnešných celebrít...

Ale buďme spravodliví. Hoci sa Aguilera na seba už nejaký ten piatok nepodobá, jej hlas zostal zvonivý s rozsahom cez štyri oktávy tak, ako sa na najúspešnejšiu speváčku prvej dekády 21. storočia patrí. Po odspievaní piesne „It's A Man's World“ na Grammy Award 2007 o nej Céline Dion povedala, že je „pravdepodobne najlepšou vokalistkou na svete“. Meno Christina Aguilera žiari aj v zozname Whistle register - miesto pre umelcov schopných vyspievať extrémne vysoké tóny (v rebríčku nechýba ani Mariah Carey).