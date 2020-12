Veľký DECEMBROVÝ HOROSKOP | Posledný mesiac v roku ovládnu problémy: Ako to celé skončí?

Zdroj: shutterstock

Strelec 23. 11. – 21. 12.

Kotva, List, Mesiac. V decembri sa oveľa viac ponoríte do seba. Nebudete si berať extra prácu a nachvíľu zabudnete aj na spoločenské akcie. Rodina a partner sú pre vás najdôležitejší, preto váš záver roka prebehne v komornej atmosfére. Ak to vaši blízki cítia inak a chce sa im chodiť po návštevách, nechajte ich, no vy sa neznásilňujte. Bude pre vás oveľa zmysluplnejšie robiť si plány na ďalší rok, tie sú pre vás motivujúce. Ciele si rovnomerne rozložte medzi kariéru a súkromie, aby ste boli v rovnováhe.