Sukničkár Muradov: Zlomí TOTO Sabine SRDCE?! Vypisovať mal ďalšej známej KRÁSKE

Pár predsa tvoril s očarujúcou českou speváčkou Monikou Bagárovou, s ktorou má aj dcéru Rumiu. Keď im vzťah skrachoval, pokúsili sa ho zlepiť, no rozchodom to skončilo aj druhýkrát. Šepkalo sa, že dôvodom mala byť nevera zo strany športovca a to dokonca viacnásobná. Monika to nepriamo potvrdila v rozhovore pre Divu , keď na otázku, či by ešte nejakému mužovi dala druhú šancu, odpovedala veľavravne: "Nie, nedala. Ak vás už človek raz podvedie, urobí to opäť. Urobí to druhýkrát, urobí to aj tretíkrát. Takíto ľudia sú nenaučiteľní a nemenia sa. Neveru neodpúšťam a nikdy by som ju už nikomu neodpustila.“

Monika Bagárová a Makhmud Muradov Zdroj: https://www.instagram.com/p/CVatit-t4iD/

Neverou sa začal aj Uzbekov aktuálny vzťah s tanečnicou Sabinou Karáskovou známou zo šou Love Island. Tá sa s Muradovom odfotila na jednom z turnajov bojových športov, následne si začali písať. Lenže kráska bola v tom čase zadaná s kučeravým fešákom Zbyňkom Vlčkom, s ktorým sa dala dokopy práve v spomínanej reality šou. Ten Sabininu neveru odhalil a ich vzťahu bol koniec. Tanečnica následne koncom minulého roka zakotvila v Makhmudovom náručí a vyzerá to, že sú spolu šťastní doteraz.