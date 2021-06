Pripravená na smrť: Slová Anety Pariškovej dojímajú k slzám

Galéria (40)

Len pred pár dňami sa blondínka podelila o to, ako sa jej náročné obdobie podarilo prekonať, ba čo viac, ako jej rakovina pomohla zmeniť svoj život k lepšiemu.

Zachránil ju otec

„Utrpela som šok, lebo keby nebolo môjho otca, tak ja ani nejdem do nemocnice,“ zaspomínala si Aneta v tolkšou Bez šepkára s Milanom Kolcúnom a tiež sa priznala, že je typ človeka, ktorý lekára navštívi, až keď je už takmer neskoro, pretože je neustále v jednom kole. „Až keď neviem chodiť, idem k lekárovi so zápalom bedrového kĺbu, alebo keď odpadnem, idem so zápalom obličiek,“ priznala so smiechom.

Podobne to bolo v tú noc, keď sa jej po vysielaní na krku objavila navretá žila. Nebezpečný príznak vtedy nebrala ako nič vážne a zmeniť názor ju prinútil až nečakaný telefonát jej otca, ktorý ju v panike žiadal, aby si zavolala záchranku. „Keď je človek sám s tromi malými deťmi, nemôže sa len tak vytratiť. Našťastie mi brat dvihol telefón a moja švagriná prišla deti postrážiť, za čo som veľmi vďačná. Môj brat mi je vždy pripravený pomôcť a Natálka, jeho životná partnerka, takisto,“ prezradila.

Diagnóza a zúfalstvo

Keď bolo postarané o jej synov, mohla sa Aneta konečne vybrať na pohotovosť, kde prebdela celú noc. Osudnú verdikt lekárov sa dozvedela až na druhý deň napoludnie a hneď si ju v nemocnici aj nechali. Obľúbená televízna tvár sa netajila tým, že si poplakala, no zúfalstvo v sebe neživila dlho: „Beriem veci v živote ako výzvy, pretože som už zažila kadečo, tak som si povedala: Nádych, výdych, je tu nová výzva!“ / pokračovanie na ďalšej strane