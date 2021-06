VEĽKÝ JÚNOVÝ HOROSKOP: Tieto znamenia budú mať šťastie na dosah

Rak Zdroj: Shutterstock

Rak 22. 6. – 22. 7.

Dom, Slnko, Hviezdy. Návrat do bežného života po období, ktoré ste trávili doma a s úzkym okruhom ľudí, pre vás nebude jednoduchý. Akoby ste sa nechceli dostať preč zo svojej bubliny. Ak ste v uplynulom roku našli nejaké pozitíva a zmenili nastavenie svojho životného fungovania, začleňte ich do zmien. Napríklad ak vám v zamestnaní vyhovovala práca z domu a nechcete sa vrátiť do kancelárie, pohovorte si so šéfom a nájdite kompromis. V súkromí sa vám vyselektovali niektoré priateľstvá. Spoločné témy môžete nájsť aj s tými ľuďmi, s ktorými ste kontakt prerušili.