Poláková dráždi mužské oko: Takto vytasila svoje dokonalé prednosti!

Hoci už dávno nemá dvadsať, stále má čo ukázať! A tak sa vo Vysokých Tatrách ukázala v plavkách, ktoré dokonale dráždia mužskú predstavivosť. FOTO »»

"Takto pokojne si to tu užívame plnými dúškami. A aj to jedlo na izbu sa mne osobne omnoho viac páči. Dve hodinky sme napríklad iba raňajkovali. Počasie tiež ako na objednávku," pochvaľovala si Adriana. Na fotke v plavkách, v prostredí luxusného hotela, pôsobí mimoriadne spokojne a my jej to úprimne prajeme!

Adriana Poláková oslávila 12. júla svoje 45. narodeniny, no je sexi ako nikdy predtým! VIAC V GALÉRII. Zdroj: instagram adriana polákova

Poláková sa už čoskoro presťahuje do kaštieľa v mestečku Burgau, kde bude bývať aj so svojím rakúskym priateľom Christianom. Obaja majú so svojou novou nehnuteľnosťou veľké plány. "Celé dni tam trávim v záhrade, ktorá bola dosť zanedbaná. Teším sa z domácich vajíčok a už zháňam robotníkov, aby som v zime prerobila trošku interiér a na jar mohla otvoriť s priateľom Christianom penzión," prehovorila o svojich smelých plánoch Adriana pre portál markiza.sk.