Plačková nešetrí: Nový DOM len kúsok od súčasnej adresy, a je OBROVSKÝ

Zuzana Plačková už dávno nie je len hviezdička z reality šou, vybudovala si obrovskú fanúšikovskú základňu na sociálnej sieti, podniká s kaviarňami, produktami najrôznejšieho druhu a čoraz viac aj s realitami. V januári tohto roka fanúšikom odhalila, že kúpila dva byty v Dubaji a uvažuje nad tretím. Inšpirovala ju Slovenka, ktorú tam stretla. "Vravím jej, že ako sa dostala do Dubaja a viete, čo mi povedala? Že predala všetky Hermès a iné kabelky a veci a kúpila si v Dubaji byt. A normálne premýšľam, že urobím to isté a kúpim si tu tretí byt,“ podelila sa o myšlienkové pochody milovníčka luxusných kúskov.

Plačková teraz zverejnila zábery rozostavaného 53-poschodového vežiaku Nobles Tower práve v Dubaji. "Takto krásne nám to stavajú,“ teší sa. O lukratívnych nehnuteľnostiach v metropole Spojených arabských emirátov Zuzana nedávno porozprávala pre PLUS 7 DNÍ . "Sú to dva veľké byty, väčšie ako priemerné domy na Slovensku, a do jedného z nich sa plánujeme čoskoro presťahovať. U nás to mám rada, s Reném tu máme rodinu, priateľov, prácu, ale už pred rokmi som si povedala, že raz chcem žiť v Dubaji. Mám tam pokoj, ni­kto ma tam nepozná,“ prekvapila svojimi plánmi pred pár mesiacmi.