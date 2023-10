Marika Gombitová chcela skoncovať so životom: Prehovoril muž, ktorý ju od toho odhovoril!

Galéria (46)

Gombitová chystá januárovými koncertmi veľký návrat do Česka. „Naozaj som zvedavý, či ma pozve na koncert. Veľmi by ma to potešilo,“ priznal nedávno Drobný. Ten bol v roku 1980 s Marikou na zájazde vo Vietname a v Laose, kde spolu prežili 6-týždňový románik, informuje Plus JEDEN DEŇ. Krátko nato mala Gombitová nehodu, po ktorej skončila na vozíku. „Bol som práve v Rusku, keď mi zavolali tú tragickú správu s tým, že údajne to chce Marika vzdať a skončiť so životom. Ako som sa vrátil, hneď som išiel za ňou do nemocnice,“ rozpovedal sa Drobný.

