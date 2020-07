S Olgou Kurylenko zamával koronavírus: Plavky odhalili, aká je chudučká (FOTO)

Slávna Bond girl zo snímky Quantum of Solace zverejnila na Instagrame fotografiu z domácej karantény: "Som zatvorená doma, pretože mám pozitívny test. Je mi už týždeň zle, mám horúčky a som unavená. Dávajte si na seba pozor a berte to vážne.“

Od tohto príspevku prešlo presne 17 týždňov a Kurylenko fanúšikom odkazuje, že z najhoršieho je vonku. "Som v poriadku! Ďakujem vám za všetky vaše láskavé správy. Prosím, môžem vás požiadať, aby ste pri nakupovaní potravín nosili rúško? Naozaj to nie je také ťažké," vyzvala ľudí na sociálnej sieti.

Pri prezeraní herečkiných aktuálnych instagramových fotiek neušiel fanúšikom dôležitý fakt. Kurylenko schudla. V jednom z komentárov dokonca stojí: "Please food for this girl!" Okrem kíl sa stratila aj jej povestná iskra, ktorou pravidelne rozpaľovala najmä mužskú časť svojho publika. (GALÉRIA)

Olga Kurylenko pred koronavírusom. V GALÉRII uvidíte, ako vyzerá TERAZ. Zdroj: instagram / @olgakurylenkoofficial

S kilami či bez nich, Olga je stále veľmi žiadanou osobnosťou vo svete filmu i reklamy. Pozornosť modelingových expertov upútala už ako trinásťročná. Objavila sa na obálkach časopisov ako Glamour, Elle, Madame Figaro, Marie Claire, či vo francúzskej verzií Vogue. Istý čas bola modelkou Roberta Cavalliho a Kenza, objavila sa tiež v katalógu Victoria's Secret.

Olga je nielen krásna a talentovaná, ale aj človek s obrovským srdcom. Zo všetkých síl pomáha deťom v núdzi v jej rodnej Ukrajine, za čo si od starostu ukrajinského mesta Berdyansk vyslúžila vlastnú ulicu.