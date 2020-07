Od spolupráce s Eminemom prešlo 20 rokov: Aktuálny výzor speváčky Dido vás šokuje! (FOTO)

O držiteľke BRIT Awards a autorke hitov White Flag či Life For Rent svet veľa nevie, média si dokonca nevšimli ani to, že bola tehotná!

Dido si svoju slávu prežila na prelome tisícročia, kedy do Eminemovej skladby "Stan" naspievala refrén. Prešlo 20 rokov a podľa speváčkinho výzoru by ste povedali, že nezostarla ani o jeden jediný deň.

Dido oslávi tento rok svoje 49. narodeniny! Pozrite sa, ako vyzerá.

Dido celým menom Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong nikdy nepatrila k hviezdam, ktoré zapĺňajú titulky bulvárnych magazínov. Súkromie svojej rodiny si chráni tak veľmi, že sa môže zdať, že sa stiahla a prestala pracovať.

Na svoj piaty štúdiový album nechala fanúšikov čakať dlhých šesť rokov. Album Still On My Mind predznamenal singel Hurricanes, ktorý nasledovala pieseň Give You Up.

