Obrovský zlom v živote Katky Jakeš: VAU, toto keď sa dozvie jej dcérka...

BROADWAY!

No, tá mladá Slovenka som ja pred dvanástimi rokmi. Aj keď moji najbližší vedia, že zvyčajne sa nerýpem v minulosti a radšej sa pozerám dopredu, myslela som si, že by vás táto moja spomienka mohla zaujímať, pretože som ju vlastne nikdy nikomu do detailov neopísala.

Áno, čítate správne. Ani svojim rodičom! Písal sa rok 1998, keď som ako 12-ročná pozerala s kamoškami DVD z najúspešnejšej tanečnej šou na svete Burn the Floor.

A snívala som, že v tejto šou by som si jedného dňa zatancovala. Písal sa rok 2008, keď som sa vlastne úplne náhodou do tej šou naozaj dostala. Tých desať rokov, ktoré boli medzi tým, sa nieslo v znamení tvrdej driny, tanečných tréningov, súťaží, odopierania.

Ale šťastie praje pripraveným! A tak som jedného dňa odletela do Sydney, aby som sa bleskurýchle naučila celú choreografiu po jednej blonďavej Austrálčanke, ktorá musela zo šou náhle odísť (moje blond vlasy vtedy okrem výkonnosti zohrali veľkú rolu – to je podľa mňa náhoda a šťastie). S tou šou som absolvovala svetové turné a zrazu to prišlo. Ideme spolu na Broadway!

Americký sen

O. k., keď vám poviem že som vtedy ani nevedela, čo ten Broadway je, asi sa na mne budete smiať. Pre tie z vás, ktoré k umeniu vzťah nemáte a neviete (a je to úplne v poriadku), Broadway je najslávnejšia divadelná ulica na svete, ktorá sa nachádza v New Yorku na Manhattane.

Divadlá sídlia jedno vedľa druhého a po ich javiskách sa prechádzajú tí najlepší herci, tancujú najlepší tanečníci a spievajú na nich tie najkrajšie hlasy celého sveta.

Broadway je jednoducho sen každého umelca, ktorý príde dobyť New York, teda ak sa nechystá do filmu, lebo to by asi mieril do L. A. O muzikáloch na Broadwayi sa nakrútilo niekoľko filmov, z tých najkultovejších spomeniem Chorus Line s Michealom Douglasom.