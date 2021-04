AKTUÁLNE | Veľký horoskop na APRÍL: Pozrite sa, čo vám predpovedá veštica

Foto: Photo by Anete Lusina from Pexels

Zdroj: shutterstock

Baran 21. 3. – 20. 4.

Kríž, Cesta, Ďatelina. Nebojte sa tento mesiac v kariére zariskovať, prípadne sa ozvať, keď cítite, že by vás to posunulo. V súkromí sa snažte odstrihnúť od práce a nenoste si ju domov. Partnerovi by to po krátkom čase prekážalo a nerobilo by to dobrotu ani pre vašu psychiku. Vo vzťahoch máte tendenciu plánovať všetko podobne ako v kariére. Ochudobňujete sa tak o množstvo drobností a čaro spontánnosti. Skúste sa viac uvoľniť a počúvať partnera, ktorý vás túži potiahnuť práve týmto smerom.