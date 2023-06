Modelka Naomi Campbell je opäť MAMOU: Ani v 53-ke nie je neskoro!

Galéria (24)

Naomi Campbell Zdroj: Northfoto

Supermodelka oznámila na Instagrame, že privítala svoje druhé dieťa, chlapčeka, píše Život.sk . Držiac ho v náručí napísala: "Môj malý miláčik, vedz, že si nadovšetko cenený a obklopený láskou od chvíle, keď si nás poctil svojou prítomnosťou. Skutočný dar od Boha, požehnaný! Vitaj, bábätko. Nikdy nie je neskoro stať sa matkou."

Naomi okamžite zaplavili blahoprajné správy od takých osobností, ako sú Jackie Aina, Winnie Harlow, Elaine Welteroth, Donatella Versace či Claudia Schiffer a pridali sa aj milióny jej fanúšikov. Rodáčka z Londýna sa prvýkrát stala mamou v máji 2021 vo veku 50 rokov. Táto správa bola tiež prekvapením.