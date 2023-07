Mirka z Ruže s frajerom v Teleráne: Jediná VETA ľudí pobúrila… Toto spraví milovníčka ZVIERAT?

Finalistka Ruže pre nevestu sa počas celej šou chválila láskou k zvieratám. Nedávno ukončila štúdium na vysokej škole a je z nej oficiálne pani zverolekárka. O to viac ľudí nepríjemne zaskočilo, čo spravila so svojimi miláčikmi počas návštevy Markízy.

O finalistke šou Ruža pre nevestu Mirke je známe, že na prvom mieste sú pre ňu jej štvornohí miláčikovia. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , vyštudovaná zverolekárka z Košíc pricestovala v pondelok ráno do hlavného mesta po boku nového partnera Mateja a svojich milovaných psíkov, s ktorými sa mali ukázať v markizáckom Teleráne.

Mirka svoju lásku k zvieratám často prezentuje na sociálnych sieťach. Zdroj: Instagram @mirkahri

V pondelok ráno sa Mirka pochválila krátkym videom na Instagrame, kde fanúšikov informovala, že už kráčajú do budovy televízie. "Už sme tu. Vybrali sme, že ideme dnes s Kelsikou a Jamiekom,“ povedala plavovláska a dodala: "Rosie s Hektorom ostali v aute. Tak dúfam, že nás tam poslušne počkajú,“ pokračovala, čím prezradila, že psíky nechala zavreté v aute. Týmto výrokom poriadne šokovala, keďže v celej Bratislave v pondelok platili výstrahy pred vysokými teplotami a psy rozhodne do zamknutého a rozpáleného auta nepatria.