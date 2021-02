Mary Bartalos si ulietava na takýchto raňajkách z detstva: Kedy ste naposledy jedli toto?

Galéria (18)

Chlebík vo vajíčku, omastený chlebík s cibuľou, čerstvý rožok s maslom a soľou - chlieb a pečivo boli v detstve na našom jedálničku naozaj často a aj keď vtedy sa nám to možno už aj zunovalo, dnes sa pri prvom zahryznutí do týchto dobrôt vrátime presne za ten kuchynský stôl, za ktorým sme sedeli a poslušne prežúvali. Kto by to bol povedal, že práve na tieto jednoduché pokrmy tak rýchlo zabudneme? Dnes už sa na chlieb často pozerá s pokrčeným obočím, nehovoriac o mlieku či pravom kravskom masle. A práve táto kombinácia tvorí jedny z najobľúbenejších raňajok Mary Bartalos!

"Včera ráno som si vychutnala najobľúbenejšie raňajky môjho detstva. Maslový chlieb s kakaom.❤️" napísala Mary pod fotkou a nám sa začali zbiehať slinky. Ako ďalej prezradila, v poslednej dobe si kupuje poctivý kváskový chlieb, ktorého chuť sa nevyrovná žiadnemu inému. Kváskový chlieb už dlhšiu dobu zažína boom a slovenské ženy vo veľkom kváskujú doma a tešia sa z vlastnoručne upečeného bochníka, na ktorom si pochutí celá rodina.

Ak teda nie ste alergická na lepok a v jedení chleba vám nebráni žiadny iný zdravotný problém, pokojne si občas dajte jeden či dva krajce. Vašu líniu to určite nezničí!