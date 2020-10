Mary Bartalos dala zbohom Bratislave: Korona nás popohnala, vybrali sme sa "het" (FOTO)

Galéria (33)

Mary je inšpiratívna žena, ktorá si získala srdcia mnohých žien a mužov nielen svojim nadaním, ale aj svojou prirodzenosťou, prístupom k životu, pozitívnym myslením a v neposlednom rade aj jedinečným vkusom. Či už ide o obliekanie alebo bytové doplnky, Mary miluje prírodné, zemité a neutrálne farby a prírodné materiály a dokáže ich vždy skombinovať tak, že to vyzerá výborne.

Aj keď na sociálnych sieťach nepatrí k tým ženám, ktoré dokumentujú každý svoj krok, jej fanúšikovská základňa tým netrpí. Pretože keď už sa niečo rozhodne zverejniť, stojí to za to. Pred nedávnom sa fanúšikom priznala, že dnešné časy spojené s pandémiou a obmedzeniami netrávi v byte v Bratislave, ale vo svojom rodnom dome, v Čajkove. Sama seba a svoju rodinku nazýva "cezpoľnými" a preto sa "za týždeň vypratali z Bratislavy a pekne krásne sme sa vrátili tam, odkiaľ “sme” prišli".A niet sa čomu diviť - dom má krásnu atmosféru a vďaka nej a jej sestre je krásne zútulnený. "Ja, moje sestry a naša mami sme také, že si radi zútulňujeme a skrášľujeme svoje domovy a miesta, kde to máme radi. Stále niečo vymýšľame, dekorujeme, robíme miestam atmosféru...nech sa cítime príjemne," podelila sa s fanúšikmi. A my usudzujeme, že sa podarilo. Dom premenila na domov, ktorý sála teplo, pokoj, pohodu a lásku.