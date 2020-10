Madonna na najdesivejších fotkách: TIE OČI! Už žiadny chirurgický zákrok, prosia fanúšikovia

Galéria (43)

Nie však ako speváčka, ale ako reklama na chirurgické zákroky. Na fotkách, ktoré uvidíte TU, pôsobí doslova desivo. Dobre si všimnite jej nové vlasy, neprítomný pohľad či lícne kosti, ktoré akoby patrili celkom inému človeku.

Zábery, ktorými sa speváčka najnovšie odprezentovala, fanúšikovia hodnotia takto: "Panebože, dúfam, že toto je filter. Prosím, už žiadny chirurgický zákrok." Alebo: "WTF, čo sa to deje s tvojou tvárou? Prestaň už!"

Popová kráľovná je smutným príkladom toho, kam až to môže zájsť, ak sa žena nevie vyrovnať so starnutím. V Madonninom prípade v tom môže zohrávať významnú úlohu aj jej osobný život - ak speváčku sledujete, isto viete, že randí s 26-ročným tanečníkom Ahlamalikom Williamsom. Pozrite si fotky.

Povieme len toľko. Keď sa žena nebojí byť aj vo vyššom veku extravagantná, je to obdivuhodné a pre mužov rozhodne príťažlivé. Ak však nerobí nič iné, len vynakladá všetky možné prostriedky a čas na to, aby po 60-ke vyzerala ako gumená figurína, je to... prinajmenšom otravné.