Lucid novou fotkou ohúrila fanúšičky: Úplne ako JLo! (FOTO)

Lucid je po dlhej dovolenke v slnečnom Zanzibare opálená tak krásne, že by bola chyba neukázať to!

Galéria (32)

Na dovolenku odlietala koncom decembra s tým, že pobudne pár týždňov, nakoniec sa situácia vyvinula tak, že zostala vyše mesiaca. To sa, logicky, odzrkadlilo na krásnej čokoládovej farbe Luciinej pokožky, po akej každý rok túži každá z nás.

Aj keď vidieť opáleného človeka na konci februára je ešte stále nezvyčajné, nič to nemení na tom, že to vyzerá úžasne, najmä v kombinácii s bielou. Presne to si asi povedala Lucid pred odfotením novej fotky na Instagram, na ktorej pózuje v bielej od hlavy až po päty. Nuda? Ani náhodou! (FOTO)

Lucid si na seba dala štýlové kúsky, ktoré možno vidieť na každej žene, ktorá sleduje trendy - vysoké chunky topánky a športová súprava sú must have súčasnej "korona sezóny". K tomu len voľne rozpustené vlasy a štýlové slnečné okuliare a pohodlný trendy outfit je na svete. Fanúšičky ju v tejto póze dokonca prirovnali k slávnej JLo, ktorá sa v podobných outfitoch vyskytuje na verejnosti pomerne často - napríklad TU. Podoba tam určite je, čo myslíte?