Katka Jakeš maká na postavičke snov: Aj pes z toho odpadol, komentuje Tormová

Svoje o tom vie aj bývalá profi tanečnica Katka Jakeš, ktorá "zhadzovala" takmer pol roka! "Tento post chcem venovať všetkým ženám, ktoré sa snažia schudnúť a nedarí sa im, mne to trvalo celých 5 mesiacov!!!" Ak chcete vedieť, ako sa rodí postavička snov, čítajte ďalej: "Začala som cvičiť počas koronakrízy a prvým a hlavným dôvodom bolo zdravie, nie sexi telo. Môžem s určitosťou povedať, že 70% úspechu je správne a uvedomelé stravovanie (nie diéta)a 30 % cvičenie a spevňovanie tela," píše Katka a dodáva, že vďaka discipíne sa cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. (GALÉRIA)

Povieme to takto: Keď nám na stole tróni misa s bublaninou, tiež sa musíme pri každom pohľade premáhať, aby sme zo dva kúsky okamžite "nezničili". Nie nadarmo sa hovorí "zíde z očí, zíde z mysle"! Dajte pečivo, cereálie a iné nebezpečné potraviny do nepriehľadných škatúľ a uložte ich mimo úrovne vašich očí. Smejete sa? Skúste to a zistíte, že to skutočne funguje!

Na stôl odteraz patrí IBA ovocie, zelenina alebo svokrine koláče, ktoré neznášame. Do špajzy, chladničky, na poličky v úrovni očí umiestnite len zdravé potraviny, žiadne polotovary, PMS-kové čokolády či sladké pitie.

"Nevzdávajte sa, ak neschudnete za týždeň. Je to dlhodobobý proces, a celkový životný štýl, ktorý si určite zamilujete, ak ho raz skúsite," motivuje Katka Jakeš. Zdroj: instagram / @katka.jakes

Aby slabé chvíľky, ktoré vás oberajú o energiu neprichádzali pričasto, urobte správne opatrenia. Začnite tým, že na pracovný stôl od dnešného dňa nebudete vláčiť žiadne cukríky, keksíky či oriešky. "Keď niekedy zhreším, tak to okamžite pociťujem na únave," hodnotí Jakeš a motivuje k pohybu: "Stále objavujem nové druhy športov, bez ktorých si neviem predstaviť svoje dni. Väčšinou cvičím keď malá spí, pretože tak neprichádzam o chvíle s ňou."

Katkin motivačný post obsahuje fotku jej dokonalej postavy v bielych plavkách. To nenechalo chladnou skvelú Kristínu Tormovú a blondínke zanechala odkaz: "Wow, bejbe! Si makačka, žena! Aj pes z toho odpadol. Ani sa mu nedivím."