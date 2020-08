Lucia Javorčeková otvorene o nenávisti na Instagrame: Čoho všetkého sú schopní hejteri?

Galéria (34)

Stretávaš sa často s predsudkami, keď sa ťa ľudia snažia zaškatuľkovať len ako peknú ženu z fotiek?

Takých predsudkov a komentárov je veľa. Mnoho ľudí sa ma snaží zaškatuľkovať, že keď robíš toto, si iba toto a nič viac. Možno aj preto ma to motivuje, aby som sa snažila stále sa niekam posúvať aj v iných smeroch.

Stáva sa ti, že si ľudia k tebe niečo dovolia napríklad len preto, lebo ťa vidia na fotkách odhalenú?

Samozrejme, že sa to deje. Ja nahé telo vnímam ako umenie, a keď sa niekto o seba stará, tak je radosť sa na to pozrieť. Je to pre mňa ten najkrajší druh umenia a nemyslím si, že robím niečo vulgárne.

Mnoho ľudí to berie ako cielenú provokáciu, tvrdia, že za podobné komentáre si môžu ženy vlastne samy...

Poviem taký príklad. Priateľ včera namaľoval obraz Jokera, a keď bol hotový, odfotil ma vedľa neho. Bola to kompozícia, kde Joker akoby sa na mňa pozeral jedným očkom. Momentka, ktorú sme neplánovane urobili doma. Priateľ sa rozhodol dať ju na Instagram a ja som už tušila, aký to bude mať ohlas. A tak aj bolo.

Lucia Javorčeková Zdroj: INSTAGRAM

Ľudia mu začali písať komentáre, vraj prečo propaguje umenie cez sexualitu svojej priateľky, že degraduje samotné umenie a tak ďalej. My sme niečo urobili, pretože sme to tak cítili a chceli. Nepotrebujeme sa obhajovať. To, že ľudia to komentujú, moralizujú a niečo za tým vidia, ja nijako nezmením. Uvedomujem si, že úspech na sociálnej sieti mám aj vďaka tomu, že fotím svoje telo.

Ale podľa mňa je normálne, že žena je krásna, elegantná aj zvodná. Mali by sme svoju ženskosť vyzdvihovať. Veľa žien to nechápe a otáča to na to, že využívam sexualitu, aby som niečo dosiahla. Nevidia, že poukazujem na ženskú krásu. Ak je žena uvedomelá, tak to nerieši, a keď je zakomplexovaná, tak to v nej pri pohľade na inú ženu vrie. A pritom každá z nás dokáže byť krásna.

Pre mňa je zbytočné vylievať si srdce v nejakých komentároch. Nemôže byť každá modelka alebo influencerka, ale to neznamená, že si nenájde uplatnenie. Ja si ho hľadám aj mimo modelingu, lebo viem, že raz sa už takto živiť nebudem. Ale teraz využívam potenciál, ktorý mám, tak prečo by som to neurobila? Pôvodne som mala ísť na právo, ale robím modelku. Robí to azda zo mňa horšieho človeka? (Článok pokračuje na ďalšej strane)