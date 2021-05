Fero Joke hovorí o rozchode s priateľom: Zanedbal som sa, VÁHA išla hore!

Galéria (20)

Internetový komik František Košarišťan (30) alias Fero Joke, sa túžil stať lekárom, no dnes sníva o inej práci. Na čom bol závislý, čo prestal zvládať a aké má pripravené zadné vrátka?

Vo vašich zábavných videách stále meníte imidž. Koľko parochní máte?

Asi dvadsať. Ale kúpil som si len tú prvú. Ostatné som dostal, z veľkej časti od vyliečených onkologických pacientiek. Keď skončia liečbu a vlasy im narastú, nepotrebnú parochňu mi zvyknú poslať. Z vďaky, že som ich bavil počas liečby. Chodia mi poštou, asi si nejako medzi sebou posúvajú moju adresu. Ale je to veľmi milé, veľmi sa z toho teším – z víťazstva ženy nad chorobou aj z parochne.

Aj váš skvelý šatník získavate z druhej ruky?

Občas si niečo musím kúpiť, ale väčšinou mi kamošky dávajú šaty, ktoré už nenosia. Snažím sa recyklovať staré veci, ktoré by sa inak vyhodili. Veď také sú aj tak najlepšie na moje postavy.

Fero Joke má množstvo tvárí, tu ako Nora Mojsejová. Zdroj: Instagram

Robíte si srandu od úplne obyčajných žien až po celebrity. Už vám niektorá aj vynadala, cítila sa dotknutá?

Vynadať to nie. Snažím sa nikoho neuraziť. Nepríjemný incident som zažil len raz, s pani, ktorá paródiu nepochopila. Dosť zle som to znášal, tak som video stiahol, hoci som nemusel, a ospravedlnil sa jej. Nešlo o celebritu.

Vy asi kade chodíte, tade nasávate ľudské prejavy.

Od malička všetko okolo vstrebávam. Pred natáčaním si spravím brainstorming, niekedy aj s pomocou kamarátov, a často ma napadnú veci i priamo počas natáčania.

Ako dlho trvá výroba takého krátkeho videa, aké máte na instagrame?

Aj týždeň, kým sa to celé vymyslí. Natáčanie a strihanie dve-tri hodiny. A je z toho jednominútové video. Instagram „pushuje“ dopredu kratšie videá, ktoré sú do jednej minúty, tak sa snažím do toho limitu vopchať. Žiaľ, veľa vecí musím aj vyhodiť. Ale doba je uponáhľaná a myslím, že ľudia si radšej trikrát pozrú dobré krátke video ako raz dlhé, ktoré ani nedopozerajú do konca.