Elvis bol ako muž neznesiteľný: Manželstvo s kráľom rokenrolu bol pre Priscillu horor!

Stretli sa v Nemecku počas jeho služby v armáde. Priscillin otec tam slúžil v tom čase tiež a medzi len 14-ročnou Priscillou a 24- ročným Elvisom preskočila iskra. A to až tak, že sa ako 21-ročná za neho vydala. Všetko sa začalo komplikovať po tom, ako sa presťahovali na legendárny ranč Graceland. Byť manželkou rockovej legendy môže znieť ako sen, no pre Priscillu to bolo poriadne náročné obdobie. Elvis mal jej život pod kontrolou takmer na 100% a na celú záležitosť sa dnes pozerá ako na tragédiu.