Dominika Cibulková opäť v SPOLOČNOSTI: Zažiarila v čiernej a ukázala štíhle nohy!

Značky Envy sa dostala aj do Čiech a bolo treba to poriadne osláviť. Na launch sa dostavila aj Dara Rolins a mnoho ďalších známych tvárí, medzi ktoré patrí aj Dominika Cibulková. Po dcérkinom pôrode sa veľmi do spoločnosti netlačila, no táto akcia ju doslova vytiahla z Bratislavy.

Dominika Cibulková Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClJa4UAsD_L/