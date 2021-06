"Čo je to za vychrtlinu?" Krainová dostala za svoju štíhlosť poriadne naložené!

Galéria (38)

Krainová je aj po 40-tke nádherná. Vypracovaná postava a sexepíl z nej robia bohyňu medzi modelkami aj napriek tomu, že už dávno nemá osemnásť a je matkou dvoch chalanov. S odstupom času otvorene priznáva, že práve vďaka deťom je krajšia a aktívnejšia.

"Priznám sa, že som veľký spáč a dlho sa mi nedarilo nájsť niečo, čo by ma dostalo z postele. Skôr ja som kedysi pátrala po tipoch, ako sa ráno naštartovať, no nič nepomáhalo. Všetko do chvíle, kým som sa nestala mamou. Môj syn je pre mňa najlepším budíčkom a štartom každý deň. Vďaka nemu vstávam o šiestej ráno so širokým úsmevom, pozitívnym vyžarovaním a o poznanie krajšia," hovorí Simona.

Apríl 2021: Simona Krainová počas dovolenky v Karibiku. Zdroj: Instagram S. K.

Ani v úlohe maminy však nezanedbáva cvičenie, sexi pevné a štíhle telo sa predsa nerodí len tak pre nič za nič. Je v pravidelnom kolobehu a každý deň poctivo cvičí, čo odporúča aj všetkým svojim fanúšikom: "Nikdy sa nevzdávajte svojich snov a nepodceňujte sami seba... presne tak, ako sa spieva v jednej pesničke:

V žilách život tečie ďalej,

tak ho predsa v sebe nechaj,

než tí navždy dôjde dych.

Keď nemôžeš pridaj viac,

zakrič jednoducho z plných pľúc,

že to dáš, na to máš!

A VY na to máte. Pretože ja by som bez vás tiež nebola tam, kde som... Ďakujem, že vás mám... Love you, moja insta rodinka," napísala Krainová na svojom Instagrame.

Nie každý fanúšik má však so Simoniných úspechov radosť. Pod fotkou modelkinho dokonalého tela svieti kometnár, ktorý nie je možné prehliadnuť: "Čo to je za vychrtlinku? Snáď to nie ste vy, Simonoa? S tým behom to nesmiete toľko preháňať, nie je to dobré pre kolená. Už máte svoje roky, kým to začnete pociťovať, bude už neskoro," napísal jeden zo sledovateľov. Čo si myslíte vy? Mala by Krainová pribrať?