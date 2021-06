Foto: Lukáš Kimlička/Madam Eva #Madam EVA Polákovej Christian: Bývalý IT-čkár, ktorý Adrianu zbalil na túto netypickú mužskú vlastnosť

"Po dvadsiatke ideš bezhlavo do všetkého. Po štyridsiatke už do toho hovorí aj rozum. Človek už vie, čo nechce. Čiže nájsť si vzťah po štyridsiatke je ťažšie, ale keď sa to podarí, tak je o to kvalitnejší," hovorí zamilovaná moderátorka.