Brad, toto sa nerobí! Herec provokuje Angelinu aj po rozvode, tá poriadne zúri

Jeden by povedal, že už bude konečne pokoj.

Galéria (27)

Angelina zúri! Takéto gesto by od Brada nečakala ani vo sne. Len nedávno slávna ex-dvojica ukončila 4-ročné rozvodové ťahanice, počas ktorých sa okrem iného rozhodovalo aj o tom, kto dostane ich 67 miliónovú nehnuteľnosť a Brad zjavne má potrebu vrátiť Angeline všetky krivdy, ktoré sa počas týchto rokov stali. Brad si totiž medzičasom našiel novú priateľku, modelku Nicole Poturalski a rozhodol sa ju vziať na miesto, kde sa pred rokmi konala jeho a herečkina svadba - francúzky zámok Miraval. A aby toho nebolo málo, zobral ju presne v deň výročia svadby.

A to už to vyzeralo tak, že sa táto dvojica konečne zmierila. Opak je však pravdou a Brad zjavne robí všetko preto, aby Angeline vrátil všetky krivdy, ktoré mu uštedrila. Keď médiá začali o tomto jeho počine písať, Brad sa vyjadril, že ho ani náhodou netrápi, čo si Angelina myslí. Dobre však vedel, že ju to naštve. Dokonca sa vyjadrila, že neverí, ako mohol Brad klesnúť takto nízko.